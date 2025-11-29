3ᵉ Forum de l’Orientation et des Métiers Drôme & Ardèche 29 novembre 2025 à Valence Pavillon Alizon Stade Georges Pompidou Valence

3ᵉ Forum de l’Orientation et des Métiers Drôme & Ardèche 29 novembre 2025 à Valence

Pavillon Alizon Stade Georges Pompidou Avenue de Romans Valence Drôme

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Le Forum de l’Orientation et des Métiers revient le 29 novembre 2025 à Valence. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes de la Drôme et de l’Ardèche afin de découvrir les métiers, formations et acteurs qui les accompagneront vers leur avenir.

Pavillon Alizon Stade Georges Pompidou Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 34 17 info@ddec26.fr

English :

The Forum de l’Orientation et des Métiers returns to Valence on November 29, 2025. A not-to-be-missed event for young people in the Drôme and Ardèche regions, where they can discover the trades, training courses and players that will help them build their future.

German :

Das Forum de l’Orientation et des Métiers kehrt am 29. November 2025 nach Valence zurück. Ein unumgänglicher Termin für Jugendliche aus der Drôme und der Ardèche, um die Berufe, Ausbildungen und Akteure zu entdecken, die sie auf ihrem Weg in die Zukunft begleiten werden.

Italiano :

Il Forum dell’orientamento e dei mestieri torna a Valence il 29 novembre 2025. Si tratta di un appuntamento imperdibile per i giovani della Drôme e dell’Ardèche, che potranno conoscere le carriere, le formazioni e gli attori che li aiuteranno a costruire il loro futuro.

Espanol :

El Forum de l’Orientation et des Métiers volverá a Valence el 29 de noviembre de 2025. Se trata de una cita ineludible para los jóvenes de las regiones de Drôme y Ardèche, donde podrán informarse sobre las profesiones, las formaciones y los actores que les ayudarán a construir su futuro.

