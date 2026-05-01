3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux Ecole Sainte-Anne Tonnay-Charente

Tonnay-Charente

3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux

Ecole Sainte-Anne 1 rue de la Croix Biron Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’APEL de l’école Sainte-Anne de Tonnay-Charente vous donne rendez-vous pour la 3ᵉ édition de son Marché de Producteurs et d’Artisans Locaux !

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Ecole Sainte-Anne 1 rue de la Croix Biron Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apelstanne17@gmail.com

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English : 3rd Local Farmers’ and Artisans’ Market

The APEL at Sainte-Anne School in Tonnay-Charente invites you to the 3rd edition of its Local Farmers’ and Artisans’ Market!

L’événement 3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan