3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux Ecole Sainte-Anne Tonnay-Charente
3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux Ecole Sainte-Anne Tonnay-Charente dimanche 31 mai 2026.
Tonnay-Charente
3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux
Ecole Sainte-Anne 1 rue de la Croix Biron Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’APEL de l’école Sainte-Anne de Tonnay-Charente vous donne rendez-vous pour la 3ᵉ édition de son Marché de Producteurs et d’Artisans Locaux !
.
Ecole Sainte-Anne 1 rue de la Croix Biron Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apelstanne17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 3rd Local Farmers’ and Artisans’ Market
The APEL at Sainte-Anne School in Tonnay-Charente invites you to the 3rd edition of its Local Farmers’ and Artisans’ Market!
L’événement 3ᵉ Marché de Producteurs & Artisans Locaux Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Tonnay-Charente (Charente-Maritime)
- Pédalons sans Âge : le Défi des Générations, Résidence Senior Les Résidentiels, Tonnay-Charente 20 mai 2026
- Concert Ensemble choral Au Choeur Des Quais Église Saint-Étienne Tonnay-Charente 24 mai 2026
- Le Mariage de Barillon rue Joliot Curie Tonnay-Charente 27 mai 2026
- Soirée jeux de société Médiathèque Tonnay-Charente 26 juin 2026
- Visite guidée semi-nocturne Quand la nuit révèle l’histoire de Tonnay-Charente Jardin des Capucins Tonnay-Charente 17 juillet 2026