3ᵉ PRINTEMPS DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION PALAIS DES CONGRÈS Perpignan

Perpignan

3ᵉ PRINTEMPS DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Au Palais des Congrès, Rendez-vous les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 Mai au Palais des Congrès de Perpignan pour la 3ème édition du Printemps de la Liberté d’Expression !

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PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 10 10 cml66@wanadoo.fr

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English :

Rendezvous at the Palais des Congrès de Perpignan on Friday May 29, Saturday May 30 and Sunday May 31 for the 3rd Printemps de la Liberté d’Expression!

L’événement 3ᵉ PRINTEMPS DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION Perpignan a été mis à jour le 2026-05-07 par PERPIGNAN TOURISME