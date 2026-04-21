3ᵉ Symposium en Sciences de la Vie – Appel à communications ouvert ! Amphithéâtre B – bâtiment 2A – Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes 18 et 19 mai Ille-et-Vilaine

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Organisé par les doctorants de l’IGDR, cet événement clé permet aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux et d’élargir leur réseau. Date limite pour déposer un résumé : 24 avril 2026.

Le Lifescience PhD Symposium, **porté par les jeunes chercheurs** de l’Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR), revient sur le **campus de Beaulieu à Rennes** les **18 et 19 mai 2026** pour sa 3ᵉ édition.

Cet événement vise à **accompagner les jeunes chercheurs et chercheuses**, dont les doctorants, dans le **développement de leur réseau scientifique** et la **valorisation de leurs travaux**.

Au programme de cette nouvelle édition, **trois thématiques** seront abordées avec pour chacune d’elle un conférencier spécialiste :

* **Thérapies innovantes** avec **Chantal Pichon**

* **Micro-environnement tumoral** avec **Giorgio Seano**

* **Biologie structurale** avec **Anne Houdusse-Juillé**

Les doctorants et post-doctorants sont encouragés à présenter leurs travaux de recherche au cours des sessions de short talks (15 min), flash talks (3 min) ou posters.

Pour chaque catégorie, la meilleure présentation sera récompensée.

Pour plus d’information (inscription & dépôt de résumé), rendez-vous sur le site [**sciencesconf**](https://igdr-phd-symp26.sciencesconf.org/?lang=en).

Contact : [igdr.phd.symposium@univ-rennes.fr](mailto:igdr.phd.symposium@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-18T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T17:00:00.000+02:00

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https://igdr-phd-symp26.sciencesconf.org/?lang=en

Amphithéâtre B – bâtiment 2A – Campus de Beaulieu – Université de Rennes 263 avenue Général Leclerc 35000 RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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