3ᵉ Symposium en Sciences de la Vie – Appel à communications ouvert !, Amphithéâtre B – bâtiment 2A – Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes

3ᵉ Symposium en Sciences de la Vie – Appel à communications ouvert ! 18 et 19 mai Amphithéâtre B – bâtiment 2A – Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

S’inscrire et déposer un résumé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T13:00:00+02:00 – 2026-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T08:30:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Le Lifescience PhD Symposium, porté par les jeunes chercheurs de l’Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR), revient sur le campus de Beaulieu à Rennes les 18 et 19 mai 2026 pour sa 3ᵉ édition.

Cet événement vise à accompagner les jeunes chercheurs et chercheuses, dont les doctorants, dans le développement de leur réseau scientifique et la valorisation de leurs travaux.

Au programme de cette nouvelle édition, trois thématiques seront abordées avec pour chacune d’elle un conférencier spécialiste :

Thérapies innovantes avec Chantal Pichon

avec Micro-environnement tumoral avec Giorgio Seano

avec Biologie structurale avec Anne Houdusse-Juillé

Les doctorants et post-doctorants sont encouragés à présenter leurs travaux de recherche au cours des sessions de short talks (15 min), flash talks (3 min) ou posters.

Pour chaque catégorie, la meilleure présentation sera récompensée.

Pour plus d’information (inscription & dépôt de résumé), rendez-vous sur le site sciencesconf.

Contact : igdr.phd.symposium@univ-rennes.fr

Amphithéâtre B – bâtiment 2A – Campus de Beaulieu – Université de Rennes 263 avenue Général Leclerc 35000 RENNES Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://igdr-phd-symp26.sciencesconf.org/?lang=en »}] [{« link »: « https://igdr-phd-symp26.sciencesconf.org/?lang=en »}, {« link »: « mailto:igdr.phd.symposium@univ-rennes.fr »}]

Organisé par les doctorants de l’IGDR, cet événement clé permet aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux et d’élargir leur réseau. Date limite pour déposer un résumé : 3 avril 2026. Biologie Santé