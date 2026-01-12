3ᵉ TRAIL DES TROUBADOURS

Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Envie de sentiers, de nature et d’un château médiéval en toile de fond ?

Rendez-vous le dimanche 1er mars 2026 à Moustier‑Ventadour pour le Trail des Troubadours, un parcours 100% convivial au cœur de la Corrèze.

Au programme

25 km départ 9h

12 km départ 10h

6 km départ 11h

Que vous soyez trailer confirmé ou débutant, venez vous dépasser sur les chemins autour du château de Ventadour et profiter d’une ambiance chaleureuse entre passionnés de course nature.

Renseignements traildestroubadours@gmail.com .

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 88 56 61 traildestroubadours@gmail.com

