3, 2, 1 Bonne année – Ateliers parent/enfant Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 14:00 – 16:00

Gratuit : non 25 € le binôme (goûter compris :) à 16h le goûter of course ! Billetterie : vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32556-0.wb?REFID=WqwWAAAAAABdAQ

Que vous soyez parent, parrain, tata, grand frère, mamie, etc, offrez-vous un moment de complicité avec votre enfant préféré… Des jeux, du rire, de l’impro ! Aucun niveau de théâtre requis

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32556-0.wb?REFID=WqwWAAAAAABdAQ