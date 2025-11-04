3, 2, 1 Bonne année avec ImprOracle Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-29 20:30 – 22:00

Gratuit : non 25 € Billetterie : vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32555-0.wb?REFID=WqwWAAAAAABdAQ

Carole et Franck ont deux passions : l’improvisation et la divination. Un jour, ils ont eu une révélation : et si on mélangeait les deux ? Depuis, ils tirent les cartes, lisent les lignes de main, invoquent les runes… et improvisent vos destins. Bienvenue dans IMPRORACLE, le spectacle où l’avenir se joue – littéralement. Par la Cie La Fabrique à impros Durée : 1h10 environ. Venez vous installer confortablement et siroter votre verre de champagne offert ;)

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32555-0.wb?REFID=WqwWAAAAAABdAQ