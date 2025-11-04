3, 2, 1 Bonne année avec : Piñata! Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 20:30 – 22:00

Gratuit : non 25 € Billetterie : vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32554-0.wb?REFID=WqwWAAAAAABdAQ

En improvisation, on construit l’histoire ensemble, au fil du moment. Mais que se passe-t-il quand tout a déjà été préparé… sauf pour celui ou celle qui va devoir le jouer ? Bienvenue dans Piñata ! Tour à tour, chaque comédien se lance dans une histoire dont il ne connaît absolument rien. Ses partenaires, eux, ont tout prévu : les personnages, les enjeux, parfois même les rebondissements… Il ne lui reste plus qu’à se jeter dedans, les yeux bandés, et à voir ce qui en tombe ! Comme une véritable piñata, on ne sait jamais sur quoi on va tomber : surprises, rires, chaos ou moments de grâce… 4 artistes, 4 histoires, et un seul mot d’ordre : frapper dedans et découvrir ce que le jeu cache à l’intérieur ! Par la Cie La Fabrique à impros Durée : 1h10 environ Venez vous installer confortablement en sirotant votre champagne offert ;)

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32554-0.wb?REFID=WqwWAAAAAABdAQ