3 2 1 Chantez ! Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement samedi 13 septembre 2025.

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 19h.

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 19h.

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 12h.

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h.

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 19h.

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 19h.

Mardi 4 novembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 12h.

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h.

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h.

Jeudi 1er janvier 2026 à partir de 12h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – EUR

Les artistes de L’étoile bleue comme vous ne les avez jamais vus.

3 2 1 Chantez ! Les artistes de L’étoile bleue comme vous ne les avez jamais vus. Dans une école de comédie musicale où la rigueur est reine, les journées s’enchaînent entre chorégraphies millimétrées et partitions exigeantes. C’est là que Lina tente de trouver sa place — maladroite, en décalage, presque invisible. Mais de l’autre côté de la rue, un bar karaoké fait vibrer les voix qu’on n’entend pas ailleurs. Un lieu libre, coloré, exubérant, tenu par Gloria, une ancienne star du music-hall. C’est là, sur cette petite scène de lumière et de liberté, que Lina va révéler un talent insoupçonné. Entre l’école et le bar, entre Margot et Gloria, deux femmes que tout oppose mais qu’un passé commun réunit, se dessine une fresque humaine et musicale. Les masques tombent et peu à peu, un nouveau spectacle prend vie — un spectacle qui bouscule les règles et redonne le goût de créer.



Chant, danse, théâtre une création où les artistes de L’étoile bleue explorent de nouveaux horizons et vous y invitent volontiers ! .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The artists of L’étoile bleue as you’ve never seen them before.

German :

Die Künstler von L’étoile bleue, wie Sie sie noch nie gesehen haben.

Italiano :

Gli artisti de L’étoile bleue come non li avete mai visti prima.

Espanol :

Los artistas de L’étoile bleue como nunca los ha visto.

