3, 2, 1 décollage Route de Radôme Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou

3, 2, 1 décollage

Route de Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-08-31 15:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-05-10 2026-07-06 2026-09-06 2026-09-13 2026-10-20

Ici-bas sur Terre dans une décharge, des rats ont un tout nouveau voisin entreprenant, Elon, un hamster inventif mais dont les expériences réussissent rarement. Un jour Elon recueille à côté…

Dès 6 ans

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance

il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.

Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.

Il est impossible de rentrer en cours de séance.

Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .

Route de Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32

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English :

L’événement 3, 2, 1 décollage Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose