3, 2, 1 décollage Route de Radôme Pleumeur-Bodou
3, 2, 1 décollage Route de Radôme Pleumeur-Bodou jeudi 9 avril 2026.
Pleumeur-Bodou
3, 2, 1 décollage
Route de Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-08-31 15:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-05-10 2026-07-06 2026-09-06 2026-09-13 2026-10-20
Ici-bas sur Terre dans une décharge, des rats ont un tout nouveau voisin entreprenant, Elon, un hamster inventif mais dont les expériences réussissent rarement. Un jour Elon recueille à côté…
Dès 6 ans
Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance
il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.
Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.
Il est impossible de rentrer en cours de séance.
Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .
Route de Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32
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English :
L’événement 3, 2, 1 décollage Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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