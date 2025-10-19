3, 2, 1 Décollage ! Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire
3, 2, 1 Décollage ! Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire dimanche 19 octobre 2025.
3, 2, 1 Décollage !
Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-30 15:30:00
Date(s) :
2025-10-19 2025-10-30 2025-11-08 2025-11-15
Film d’animation au Planétarium Elon le hamster est un scientifique vivant dans une décharge, tentant de s’intégrer parmi les rats locaux, mais ses expériences sont ignorées. Un jour, il découvre un cratère et un robot endommagé dans son jardin.
Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com
English :
Animated film at the Planetarium: Elon the hamster is a scientist living in a rubbish dump, trying to fit in with the local rats, but his experiments are ignored. One day, he discovers a crater and a damaged robot in his garden.
German :
Animationsfilm im Planetarium: Der Hamster Elon ist ein Wissenschaftler, der auf einer Müllhalde lebt und versucht, sich unter den örtlichen Ratten zu integrieren, doch seine Experimente werden ignoriert. Eines Tages entdeckt er in seinem Garten einen Krater und einen beschädigten Roboter.
Italiano :
Film d’animazione al Planetario: Elon il criceto è uno scienziato che vive in una discarica, cercando di integrarsi con i topi locali, ma i suoi esperimenti vengono ignorati. Un giorno, scopre un cratere e un robot danneggiato nel suo giardino.
Espanol :
Película de animación en el Planetario: El hámster Elon es un científico que vive en un vertedero de basura, intentando encajar con las ratas del lugar, pero sus experimentos son ignorados. Un día, descubre un cráter y un robot dañado en su jardín.
