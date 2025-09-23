« 3.2.1… Pau ! » Aqua-Challenge étudiant Stade Nautiqu Pau

Stade Nautiqu 3 Avenue Nitot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-23

2025-09-23

Formez votre équipe de 4 à 6 étudiants et relevez lé défi !

Deux parcours au choix

– Dans l’eau épreuves aquatiques

– Au sec épreuves terrestres

De nombreux lots sont à gagner !

Buffet et navettes de retour gratuites (Stade Nautique Bosquet Condorcet Université) .

Stade Nautiqu 3 Avenue Nitot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 88 98 s.beauviolleau@ville-pau.fr

