Formez votre équipe de 4 à 6 étudiants et relevez lé défi !
Deux parcours au choix
– Dans l’eau épreuves aquatiques
– Au sec épreuves terrestres
De nombreux lots sont à gagner !
Buffet et navettes de retour gratuites (Stade Nautique Bosquet Condorcet Université) .
Stade Nautiqu 3 Avenue Nitot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 88 98 s.beauviolleau@ville-pau.fr
L’événement « 3.2.1… Pau ! » Aqua-Challenge étudiant Pau a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pau