« 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ? Théâtre Saint-Louis Pau

« 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ? Théâtre Saint-Louis Pau vendredi 26 septembre 2025.

« 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ?

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Venez enquêter sur la mort du fameux ténor mondialement connu, Albert Saleza. Vous aurez une heure pour interroger les suspects, relever les indices et découvrir pourquoi le chanteur lyrique béarnais s’est effondré sur la scène du grand théâtre de Pau en 1916. Lots à gagner !

Deux sessions

– 14h-15h30

– 16h30-18h .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 88 98 s.beauviolleau@ville-pau.fr

English : « 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ?

German : « 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ?

Italiano :

Espanol : « 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ?

L’événement « 3.2.1… Pau ! » Murder-party Qui a tué Saléza ? Pau a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pau