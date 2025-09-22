« 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants Place Marguerite Laborde Pau

« 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants Place Marguerite Laborde Pau lundi 22 septembre 2025.

« 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants

Place Marguerite Laborde Médiathèque André-Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

– Logement, job étudiant, transport… Viens échanger avec des professionnels qui sont là pour t’aider et répondre à tes questions en tant que nouvel étudiant à Pau

– Bingo des rencontres et découverte de la Médiathèque, avec de nombreux lots à gagner

– Diffusion de courts métrages par l’association étudiante Univerciné

– 17h30 Vernissage de l’exposition des lauréats du concours culturel du CROUS et buffet .

Place Marguerite Laborde Médiathèque André-Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 88 98 s.beauviolleau@ville-pau.fr

English : « 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants

German : « 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants

Italiano :

Espanol : « 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants

L’événement « 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d’accueil des étudiants Pau a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pau