« 3.2.1… Pau ! » Ouverture de la semaine d'accueil des étudiants Place Marguerite Laborde Pau lundi 22 septembre 2025.
Médiathèque André-Labarrère
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-22
2025-09-22
– Logement, job étudiant, transport… Viens échanger avec des professionnels qui sont là pour t’aider et répondre à tes questions en tant que nouvel étudiant à Pau
– Bingo des rencontres et découverte de la Médiathèque, avec de nombreux lots à gagner
– Diffusion de courts métrages par l’association étudiante Univerciné
– 17h30 Vernissage de l’exposition des lauréats du concours culturel du CROUS et buffet .
Place Marguerite Laborde Médiathèque André-Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 88 98 s.beauviolleau@ville-pau.fr
