3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie Microbrasserie Hélie Dampierre-les-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Microbrasserie Hélie · Dampierre-les-Bois
Informations pratiques
Dampierre-les-Bois
3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie
Microbrasserie Hélie 4 Rue de Fesches Dampierre-les-Bois Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La microbrasserie Hélie fête ses 3 ans !
À cette occasion, venez profiter d’un moment convivial autour de bières pression, de visites et de dégustations, ainsi que d’une restauration sur place.
Nouveauté cette année un concert viendra animer la soirée du samedi !
On vous attend nombreux pour partager ce bel anniversaire dans une ambiance festive et chaleureuse. .
Microbrasserie Hélie 4 Rue de Fesches Dampierre-les-Bois 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 32 29 51 romain@microbrasseriehelie.fr
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English : 3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie
L’événement 3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie Dampierre-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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