3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie Microbrasserie Hélie Dampierre-les-Bois

Informations pratiques

Dampierre-les-Bois

3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie

Microbrasserie Hélie 4 Rue de Fesches Dampierre-les-Bois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La microbrasserie Hélie fête ses 3 ans !

À cette occasion, venez profiter d’un moment convivial autour de bières pression, de visites et de dégustations, ainsi que d’une restauration sur place.

Nouveauté cette année un concert viendra animer la soirée du samedi !

On vous attend nombreux pour partager ce bel anniversaire dans une ambiance festive et chaleureuse. .

Microbrasserie Hélie 4 Rue de Fesches Dampierre-les-Bois 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 32 29 51 romain@microbrasseriehelie.fr

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English : 3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie

L’événement 3 ans de bière solaire avec la Microbrasserie Hélie Dampierre-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD