3 ans du Lifestore Minuit Deux Lifestore Minuit Deux Mâcon

3 ans du Lifestore Minuit Deux

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

3 ANS !

Pour fêter ça, voilà le programme Afterwork DJ SET @arnomr, Mix au platine Vinyle.

La fête continue après !

Tapas offert.

Entrée libre Pas de réservation. .

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3 ans du Lifestore Minuit Deux

L’événement 3 ans du Lifestore Minuit Deux Mâcon a été mis à jour le 2026-02-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)