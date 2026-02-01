3 ans du Lifestore Minuit Deux Lifestore Minuit Deux Mâcon
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
3 ANS !
Pour fêter ça, voilà le programme Afterwork DJ SET @arnomr, Mix au platine Vinyle.
La fête continue après !
Tapas offert.
Entrée libre Pas de réservation. .
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com
L’événement 3 ans du Lifestore Minuit Deux Mâcon a été mis à jour le 2026-02-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)