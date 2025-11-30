3 CLOWNS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

3 CLOWNS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire dimanche 30 novembre 2025.

3clowns Trois superbes clowns revisitent le répertoire et nous transportent dans leurs univers, entre gags, d’acrobaties et de tours, pour raconter une vraie belle histoire de clowns.3clowns c’est un total de 191 années. Ils ont déjà bien roulé leurs bosses. Malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là. Ils vont faire leur cirque. Monsieur Lô, Airbus et Marcel revisitent le répertoire des clowns. Dans les méandres de leur savoir-faire, ils explorent les gags, les acrobaties et les tours. Ils y trouvent aussi des doutes. C’est la crise et les voilà qui interrogent l’art clownesque et la fonction d’amuseur. Ils jouent dans la piste, cernés de spectateurs. Là ils se donnent en pâture mais ils connaissent la musique. Et ils ont toujours la motivation de partager avec nous leurs tours de piste, leur art et la grande histoire des clowns. Écrit, mis en scène et interprété par Laurent Barboux, Lionel Becimol et Alexandre Demay, ce spectacle vous entraînera dans un monde sensible, clownesque et drôle.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69