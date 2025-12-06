3 Clowns Théâtre municipal Sens

Dans un décor minimaliste — un cercle de craie, une table et des chaises — ces trois clowns revisitent les classiques du cirque traditionnel.

À travers des gags intemporels tels que la peau de banane, les fausses sorties, le jonglage et les acrobaties, ils rendent hommage aux grands noms du clown, notamment Footit et Chocolat, les Fratellini, Zavatta, Grock et Pierre Étaix.

Le spectacle mêle rires et émotion, offrant une réflexion sur l’art du clown et sa capacité à faire face aux défis de la vie avec légèreté et esprit.

Écrit, mis en scène et interprété par Laurent Barboux, Lionel Becimol, Alexandre Demay

Lumières Gilles Cornier

Costumes Nathalie Tomasina

Constructions et création sonore Lionel Becimol .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

