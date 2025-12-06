3 Clowns Théâtre municipal Sens
3 Clowns Théâtre municipal Sens samedi 6 décembre 2025.
3 Clowns
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Dans un décor minimaliste — un cercle de craie, une table et des chaises — ces trois clowns revisitent les classiques du cirque traditionnel.
À travers des gags intemporels tels que la peau de banane, les fausses sorties, le jonglage et les acrobaties, ils rendent hommage aux grands noms du clown, notamment Footit et Chocolat, les Fratellini, Zavatta, Grock et Pierre Étaix.
Le spectacle mêle rires et émotion, offrant une réflexion sur l’art du clown et sa capacité à faire face aux défis de la vie avec légèreté et esprit.
Écrit, mis en scène et interprété par Laurent Barboux, Lionel Becimol, Alexandre Demay
Lumières Gilles Cornier
Costumes Nathalie Tomasina
Constructions et création sonore Lionel Becimol .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
English : 3 Clowns
German : 3 Clowns
Italiano :
Espanol :
L’événement 3 Clowns Sens a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais