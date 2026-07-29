Informations pratiques

Le Fieu

3 Colibris sur la Loire

Le Fieu Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

3 Colibris sur la Loire, un documentaire inspirant qui vous embarque au cœur d’une aventure humaine, écologique et solidaire.

Pendant 59 jours, trois aventuriers descendent les 1 012 km de la Loire, de sa source jusqu’à l’océan Atlantique, à bord de canoës pliants. Leur mission ? Ramasser les déchets abandonnés sur les berges, aller à la rencontre des habitants, sensibiliser à la préservation du fleuve et montrer que la solidarité est bien vivante.

Un documentaire positif, engagé et plein d’espoir, qui nous rappelle que les plus belles aventures commencent souvent près de chez nous. .

Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com

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English : 3 Colibris sur la Loire

L’événement 3 Colibris sur la Loire Le Fieu a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI du Libournais