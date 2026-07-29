3 Colibris sur la Loire Le Fieu
jeudi 6 août 2026 · Le Fieu
Informations pratiques
Le Fieu
3 Colibris sur la Loire
Le Fieu Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
3 Colibris sur la Loire, un documentaire inspirant qui vous embarque au cœur d’une aventure humaine, écologique et solidaire.
Pendant 59 jours, trois aventuriers descendent les 1 012 km de la Loire, de sa source jusqu’à l’océan Atlantique, à bord de canoës pliants. Leur mission ? Ramasser les déchets abandonnés sur les berges, aller à la rencontre des habitants, sensibiliser à la préservation du fleuve et montrer que la solidarité est bien vivante.
Un documentaire positif, engagé et plein d’espoir, qui nous rappelle que les plus belles aventures commencent souvent près de chez nous. .
Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 3 Colibris sur la Loire
L’événement 3 Colibris sur la Loire Le Fieu a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI du Libournais
À voir aussi à Le Fieu (Gironde)
- atelier artistique il était un bois avec le Ah !Collectif Le Fieu 29 juillet 2026
- Échos de forêt une expérience sensible et créative avec le AH!Collectif Le Fieu 29 juillet 2026
- Spectacle La création compagnie La Populaire Le Fieu 30 juillet 2026
- Cinéma Au fil de l’Isle Le Fieu 6 août 2026
- Nous la forêt ou comment se planter Le Fieu 13 août 2026