3° Congrès Exposome 26 Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice

3° Congrès Exposome 26

La 3e édition poursuivra l’exploration des interactions complexes entre facteurs environnementaux et santé humaine, en mettant l’accent sur l’impact des différentes addictions sur la santé respiratoire.

Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 3rd Exposome Congress 26

The third edition will continue to explore the complex interactions between environmental factors and human health, focusing on the impact of various addictions on respiratory health.

