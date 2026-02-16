3 Courses cyclistes (U15, U17 & toutes catégories) Le Luart

3 Courses cyclistes (U15, U17 & toutes catégories)

Route de Bouër Le Luart Sarthe

Début : 2026-04-06 12:00:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

3 Courses cyclistes U15, U17 & toutes catégories + access et séniors 1-2-3 & open élith

Route de Bouër Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 88 56 35 96 alain.guiton@nordnet.fr

English :

3 Cycling races U15, U17 & all categories + access and seniors 1-2-3 & open elith

