3 drôles de blondes Troyes

3 drôles de blondes

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Une divorcée, l’autre mariée et la 3ème butine sans cesse…

Mais malgré leurs problèmes, elles ont une pêche d’enfer !

Au Lycée elles étaient inséparables et formaient le groupe des “Mesdemoiselles swing ».

Concours de circonstances et stupides incidents font qu’elles vont se retrouver sur la paille en même temps et avoir un besoin urgent d’argent.

Elles décident de se lancer dans le cambriolage !

Le gang des quinquas se crée.



Mais avant de se lancer réellement sur de gros coups, elles vont devoir s’entraîner…

De péripéties en galères, cette simulation de cambriolage va tourner à la catastrophe… L’inimaginable va arriver.

De quoi vous surprendre et bien vous faire rire ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

