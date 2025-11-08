3 ème journée du Handisport Haut-Pyrénéen Espace Robert Hossein Lourdes

3 ème journée du Handisport Haut-Pyrénéen

Espace Robert Hossein 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le samedi 8 novembre 2025 aura lieu la 3 ème journée du Handisport Haut-Pyrénéen à l’espace Robert Hossein à Lourdes.

Cette journée sera l’occasion de mettre en avant le mouvement Handisport dans les Hautes-Pyrénées à travers des stands, animations, des découvertes d’activités et de nombreuses surprises.

Découverte d’une multitude d’activités tout au long de la journée basket fauteuil, boccia, boxe, biathlon, sarbacane, sports de raquettes… pour toutes personnes en situation de handicap mais également valides voulant tester les différentes activités.

Buvette sur place, entrée libre et gratuite de 10 h à 17 h. Parking gratuit sur place.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

+33 5 62 32 04 56 cd65@handisport.org

English :

On Saturday November 8, 2025, the 3rd Handisport Haut-Pyrénéen Day will be held at the Espace Robert Hossein in Lourdes.

The day will be an opportunity to showcase the Handisport movement in the Hautes-Pyrénées, with stands, events, activities and plenty of surprises.

A multitude of activities will be on offer throughout the day: wheelchair basketball, boccia, boxing, biathlon, blowpipe, racquet sports, etc. for both disabled and able-bodied people wanting to try out the various activities.

Refreshment bar on site, free admission from 10 a.m. to 5 p.m. Free on-site parking.

For further information, please contact us.

German :

Am Samstag, den 8. November 2025, findet im Espace Robert Hossein in Lourdes der dritte Tag des Behindertensports in der Region Haut-Pyrénéen statt.

Dieser Tag bietet die Gelegenheit, die Behindertensportbewegung in den Hautes-Pyrénées durch Stände, Animationen, die Entdeckung von Aktivitäten und zahlreiche Überraschungen in den Vordergrund zu stellen.

Den ganzen Tag über werden zahlreiche Aktivitäten angeboten: Rollstuhlbasketball, Boccia, Boxen, Biathlon, Blasrohr, Racketsportarten usw. für alle Menschen mit Behinderungen, aber auch Nichtbehinderte, die die verschiedenen Aktivitäten ausprobieren möchten.

Erfrischungsstände vor Ort, freier Eintritt von 10 bis 17 Uhr. Kostenlose Parkplätze vor Ort.

Weitere Informationen erhalten Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Sabato 8 novembre 2025, presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes, si terrà la 3ª Giornata dell’Handisport dell’Haut-Pyrénéen.

La giornata sarà l’occasione per presentare il movimento dell’Handisport negli Hautes-Pyrénées, con stand, eventi, attività e tante sorprese.

Durante la giornata saranno proposte numerose attività, tra cui basket in carrozzina, bocce, boxe, biathlon, cerbottana e sport di racchetta, sia per i disabili che per i normodotati che desiderano provare le varie attività.

Bar per il ristoro in loco, ingresso gratuito dalle 10.00 alle 17.00. Parcheggio gratuito in loco.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

El sábado 8 de noviembre de 2025 se celebrará la 3ª Jornada Handisport Haut-Pyrénéen en el Espace Robert Hossein de Lourdes.

Esta jornada será la ocasión de dar a conocer el movimiento Handisport en los Altos Pirineos, con stands, eventos, actividades y muchas sorpresas.

Durante todo el día se ofrecerán numerosas actividades, como baloncesto en silla de ruedas, boccia, boxeo, biatlón, cerbatana y deportes de raqueta, tanto para discapacitados como para personas sin discapacidad que deseen probar las distintas actividades.

Bar y entrada gratuita de 10.00 a 17.00 horas. Aparcamiento gratuito.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

