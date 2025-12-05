3 états de la poésie – Exposition collective Galerie TrES Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 13:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Exposition collective avec un peintre reconnu, Guy Bigot (1918-1998), et deux autres artistes, Armen Saakyan et Xavier Gavaud. Guy Bigot (1918-1998) : « La moitié de ma vie de peintre a été consacrée à une certaine description figurative du monde, l’autre moitié à un recryptage du même monde. » Armen Saakyan : À travers tous les thèmes qu’il aborde, Armen Saakyan peint avec des styles très divers qui vont du classicisme au cubisme, en passant par le purisme et l’expressionnisme. Pour lui, la diversité est un choix, celui des rencontres. Xavier Gavaud : Entre départ et arrivée, la mélancolie de « l’à venir » ou la nostalgie déjà dépassée, ses photographies invitent à s’immerger dans l’idéel, cet endroit effectif qui n’existe jamais vraiment, ce moment de réel impalpable comme s’entrevoit un instant, une vie. Exposition du 19 novembre au 9 décembre 2025 :du lundi au samedi de 13h à 19h Vernissage mercredi 19 novembre 2025 à paritr de 17h

Galerie TrES Centre-ville Nantes 44000

09 83 24 79 32 http://galerietres.com