3 événement incontournables Villequier-Aumont
3 événement incontournables Villequier-Aumont vendredi 19 juin 2026.
Villequier-Aumont
3 événement incontournables
Villequier-Aumont Aisne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Rendez- vous du 19 au 21 juin à Villequier Aumont.
Au programme
3 événement incontournables.
-Fête Foraine 19 au 21 juin.
-Feu de la Saint Jean 20 juin Restauration sur place + Concert Eddy Parker.
-Caisse à Savon 21 juin Restauration sur place, Inscription, 7€ par caisse.
Informations au 09 52 40 30 04 06 49 51 63 72 ou par mai commune.villequier-aumont@free.fr
Rendez- vous du 19 au 21 juin à Villequier Aumont.
Au programme
3 événement incontournables.
-Fête Foraine 19 au 21 juin.
-Feu de la Saint Jean 20 juin Restauration sur place + Concert Eddy Parker.
-Caisse à Savon 21 juin Restauration sur place, Inscription, 7€ par caisse.
Informations au 09 52 40 30 04 06 49 51 63 72 ou par mai commune.villequier-aumont@free.fr .
Villequier-Aumont 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 49 51 63 72 commune.villequier-aumont@free.fr
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English :
June 19-21 at Villequier Aumont.
On the program:
3 not-to-be-missed events.
-Fête Foraine: June 19 to 21.
-Saint John’s bonfire: June 20: on-site catering + Eddy Parker concert.
-Caisse à Savon: June 21: Catering on site, Registration, 7? per box.
Information on 09 52 40 30 04 06 49 51 63 72 or by mail: commune.villequier-aumont@free.fr
L’événement 3 événement incontournables Villequier-Aumont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard