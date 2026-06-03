Villequier-Aumont

3 événement incontournables

Villequier-Aumont Aisne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Rendez- vous du 19 au 21 juin à Villequier Aumont.

Au programme

3 événement incontournables.

-Fête Foraine 19 au 21 juin.

-Feu de la Saint Jean 20 juin Restauration sur place + Concert Eddy Parker.

-Caisse à Savon 21 juin Restauration sur place, Inscription, 7€ par caisse.

Informations au 09 52 40 30 04 06 49 51 63 72 ou par mai commune.villequier-aumont@free.fr

Rendez- vous du 19 au 21 juin à Villequier Aumont.

Au programme

3 événement incontournables.

-Fête Foraine 19 au 21 juin.

-Feu de la Saint Jean 20 juin Restauration sur place + Concert Eddy Parker.

-Caisse à Savon 21 juin Restauration sur place, Inscription, 7€ par caisse.

Informations au 09 52 40 30 04 06 49 51 63 72 ou par mai commune.villequier-aumont@free.fr .

Villequier-Aumont 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 49 51 63 72 commune.villequier-aumont@free.fr

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English :

June 19-21 at Villequier Aumont.

On the program:

3 not-to-be-missed events.

-Fête Foraine: June 19 to 21.

-Saint John’s bonfire: June 20: on-site catering + Eddy Parker concert.

-Caisse à Savon: June 21: Catering on site, Registration, 7? per box.

Information on 09 52 40 30 04 06 49 51 63 72 or by mail: commune.villequier-aumont@free.fr

L’événement 3 événement incontournables Villequier-Aumont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard