3 Femmes à la mer Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Le récit de trois femmes différentes qui partent à un moment critique de leur vie, et finissent par se retrouver à Marseille, depuis des siècles terre d’exil et de refuge.

Un travail sur la migration du point de vue des femmes, mais aussi un travail sur la transformation et sur la possibilité que la perte devienne ressource, force.

Le spectacle raconte trois parcours qui se croisent celui de Giuseppina, femme de Procida dont le mari est émigré en Amérique; celui de Venturina, fille et épouse de pêcheurs italiens en Algérie coloniale et Emma, jeune femme du Nigeria, qui un jour part

du delta du Niger…

Écrit, réalisé et interprété Liuba Scudieri .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 96 98 72 contact@astronef.org

English :

The story of three different women who leave at a critical moment in their lives, and end up in Marseille, for centuries a land of exile and refuge.

German :

Die Geschichte von drei verschiedenen Frauen, die an einem kritischen Punkt ihres Lebens aufbrechen und sich schließlich in Marseille wiederfinden, das seit Jahrhunderten ein Land des Exils und der Zuflucht ist.

Italiano :

La storia di tre donne diverse che partono in un momento critico della loro vita, per poi ritrovarsi a Marsiglia, per secoli terra di esilio e rifugio.

Espanol :

La historia de tres mujeres diferentes que parten en un momento crítico de sus vidas para acabar en Marsella, durante siglos tierra de exilio y refugio.

