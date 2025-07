3° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy, conférence de Jacques Godfrain Millau

3° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy, conférence de Jacques Godfrain Millau mercredi 20 août 2025.

3° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy, conférence de Jacques Godfrain

Château de Sambucy Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Mercredi 20 août à 18h

Conférence unique « l’Opéra et le Général » par Jacques Godfrain, Maire Honoraire de Millau et Président Honoraire de la Fondation Charles de Gaulle.

Entrée par le 1, rue Saint Jean

Billetterie sur place.

Renseignements via explore-millau.com (05 65 60 02 42)

10€ tarif plein (gratuit pour les moins de 14 ans) 10 .

Château de Sambucy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 3° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy, conférence de Jacques Godfrain Millau a été mis à jour le 2025-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)