3 JOURNÉES DÉCOUVERTE SOMI Montpellier

Après 3 belles années à Mauguio, la Brasserie à fait ses valises pour s’installer à Montpellier.

Et parce qu’on aime vous recevoir comme il se doit, nous en profitons pour ajouter à la brasserie une toute nouvelle taproom bar où l’on pourra se retrouver, déguster et partager de bons moments.

À l’occasion de la fin d’année, la microbrasserie artisanale SOMI, installée à Montpellier, invite le public à plonger au cœur de son univers brassicole.

Les 29, 30 et 31 décembre, la brasserie organise trois journées découverte, ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre comment naissent les bières SOMI… et bien sûr les déguster.

Durant ces journées, les visiteurs pourront participer à une visite guidée de la brasserie, menée par les brasseurs eux-mêmes. L’occasion de découvrir les installations, les matières premières, les méthodes de brassage et la philosophie qui anime SOMI depuis sa création.

La visite sera suivie d’un atelier de dégustation commentée de quatre bières, permettant d’aborder les styles, les arômes et le travail du houblon, dans une ambiance conviviale et pédagogique

www.somi.beer

11h 12h 14h- 15h 16h 17h

Uniquement sur réservation .

200 Allée Jean François Lesueur Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 22 66 69 75

English :

After 3 wonderful years in Mauguio, the Brasserie has packed its bags and moved to Montpellier.

And because we love to welcome you, we’re taking the opportunity to add a brand new taproom/bar to the brasserie, where you can meet up, enjoy and share good times.

