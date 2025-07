3 jours en Coust Coust

3 jours en Coust Coust vendredi 15 août 2025.

3 jours en Coust

Lieu-dit Château de Bonnais Coust Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 09:30:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

Le château de Bonnais accueille 3 jours de spectacles et concerts.

Musique festive, traditionnelle, duo à la croisée du Blues, de la Soul et de la Country. Feux d’artifice à 23h le vendredi. Exposition tout le week end, tombola, pétanque conviviale, restauration en continu (réservation repas 06 81 93 90 05)

Marche le samedi avec l’association Coust, notre village à partir de 9h30 (2h environ), réservation avant le 11 août à coustnotrevillage@gmail.com

Brocante le dimanche de 7h à 18h

Guinguette le 17 août de 15h à 18h

18h le 17 août ensemble baroque Ensemble Parchemin.

19h30 le 17 août Humour avec les Founanmbules, duo belge humoristique et visuel.

Participation au chapeau. .

Lieu-dit Château de Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire

English :

Château de Bonnais hosts 3 days of shows and concerts.

German :

Im Schloss von Bonnais finden drei Tage lang Aufführungen und Konzerte statt.

Italiano :

Il Castello di Bonnais ospita 3 giorni di spettacoli e concerti.

Espanol :

El castillo de Bonnais acoge 3 días de espectáculos y conciertos.

L’événement 3 jours en Coust Coust a été mis à jour le 2025-07-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE