3 – L’IMPRO FFF – ESPACE GERSON Lyon

3 – L’IMPRO FFF Début : 2026-01-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Tous les derniers mardis de chaque moisConçue par Cécile Giroud et Selena Hernandez, L’impro *Fantaisiste, Farfelue et (presque) Fair-Play débarque à l’Espace Gerson en Face à Face à Face.3 improvisateur.ices se défient deux par deux sur 3 manches de jeu survolté. Vous suivez?! Tour à tour à tour, le gratin de l’impro lyonnaise sort sa tenue de sport pour rivaliser d’imagination, de rapidité, de virtuosité et électriser le public. Vous venez?!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69