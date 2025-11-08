Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

3 Lotos Salle des fêtes La Haye-Pesnel

3 Lotos Salle des fêtes La Haye-Pesnel samedi 8 novembre 2025.

3 Lotos

Salle des fêtes 7B Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-08

Samedi 8 novembre à 14h et à 20h15.
Dimanche 9 novembre à 14h.
Nombreux bons d’achats et lots ( centrale vapeur, aspirateur balai sans fil, appareil a raclette, Airfrayer…).
Restauration buvette sur place .   .

Salle des fêtes 7B Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 06 40 00 23 

English : 3 Lotos

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 3 Lotos La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville