3 Metal Fest Troyes
samedi 10 avril 2027 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
3 Metal Fest
La Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 19:00:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
La soirée débutera avec SLEAZYZ, groupe troyen bien connu du public local, qui mêle horror metal, riffs incisifs et univers inspiré des films d’épouvante et de l’esprit Sunset Strip.
Place ensuite à FALLEN LILLIES, quatuor franc-comtois 100 % féminin, qui viendra défendre un heavy/hard rock énergique et sans concession, aux influences de Joan Jett et Girlschool.
Pour clôturer la soirée, les Norvégiens de THE CRUEL INTENTIONS prendront la tête d’affiche avec leur hard rock mélodique, porté par des refrains fédérateurs et l’énergie caractéristique du glam metal scandinave.
Trois groupes et trois univers pour une soirée résolument rock, festive et énergique. .
La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
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English :
L’événement 3 Metal Fest Troyes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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