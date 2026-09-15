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3 Metal Fest Troyes

samedi 10 avril 2027 · Troyes

3 Metal Fest Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 10 avril 2027
Fin
samedi 10 avril 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Chapelle Argence
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif

Troyes

3 Metal Fest

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 19:00:00
fin : 2027-04-10

Date(s) :
2027-04-10

La soirée débutera avec SLEAZYZ, groupe troyen bien connu du public local, qui mêle horror metal, riffs incisifs et univers inspiré des films d’épouvante et de l’esprit Sunset Strip.

Place ensuite à FALLEN LILLIES, quatuor franc-comtois 100 % féminin, qui viendra défendre un heavy/hard rock énergique et sans concession, aux influences de Joan Jett et Girlschool.

Pour clôturer la soirée, les Norvégiens de THE CRUEL INTENTIONS prendront la tête d’affiche avec leur hard rock mélodique, porté par des refrains fédérateurs et l’énergie caractéristique du glam metal scandinave.

Trois groupes et trois univers pour une soirée résolument rock, festive et énergique.   .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 

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English :

L’événement 3 Metal Fest Troyes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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