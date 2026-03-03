3 petites fugues mathématiques Breuil-le-Vert
3 petites fugues mathématiques Breuil-le-Vert jeudi 30 avril 2026.
3 petites fugues mathématiques
Breuil-le-Vert Oise
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 21:20:00
Date(s) :
2026-04-30
Jeudi 30 avril Salle du Grand Air, Breuil-le-Vert
Magie 10 ans et +
Compagnie Chiendent Théâtre
Découvrez les mathématiques telles que vous ne les auriez jamais imaginées coïncidences mathématiques, combinaisons du Rubik’s cube, nombre Pi… A mi-chemin entre de la magie et du mentalisme.
Durée 50 min
Tarifs 3€ (-18 ans) 6€ (adhérents) 10€ (plein tarif)
La réservation des spectacles se fait directement auprès du CAL 03 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
Jeudi 30 avril Salle du Grand Air, Breuil-le-Vert
Magie 10 ans et +
Compagnie Chiendent Théâtre
Découvrez les mathématiques telles que vous ne les auriez jamais imaginées coïncidences mathématiques, combinaisons du Rubik’s cube, nombre Pi… A mi-chemin entre de la magie et du mentalisme.
Durée 50 min
Tarifs 3€ (-18 ans) 6€ (adhérents) 10€ (plein tarif)
La réservation des spectacles se fait directement auprès du CAL 03 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr .
Breuil-le-Vert 60600 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
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English :
Thursday, April 30 Salle du Grand Air, Breuil-le-Vert
Magic Ages 10 and up
Chiendent Théâtre Company
Discover mathematics as you’d never imagined it: mathematical coincidences, Rubik’s cube combinations, the number Pi… Halfway between magic and mentalism.
Duration: 50 min
Price: 3? (under 18s) 6? (members) 10? (full price)
Shows can be booked directly with CAL: 03 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
L’événement 3 petites fugues mathématiques Breuil-le-Vert a été mis à jour le 2026-03-19 par Oise Tourisme