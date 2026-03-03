3 petites fugues mathématiques

Breuil-le-Vert Oise

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 21:20:00

Date(s) :

2026-04-30

Jeudi 30 avril Salle du Grand Air, Breuil-le-Vert

Magie 10 ans et +

Compagnie Chiendent Théâtre

Découvrez les mathématiques telles que vous ne les auriez jamais imaginées coïncidences mathématiques, combinaisons du Rubik’s cube, nombre Pi… A mi-chemin entre de la magie et du mentalisme.

Durée 50 min

Tarifs 3€ (-18 ans) 6€ (adhérents) 10€ (plein tarif)

La réservation des spectacles se fait directement auprès du CAL 03 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

Jeudi 30 avril Salle du Grand Air, Breuil-le-Vert

Magie 10 ans et +

Compagnie Chiendent Théâtre

Découvrez les mathématiques telles que vous ne les auriez jamais imaginées coïncidences mathématiques, combinaisons du Rubik’s cube, nombre Pi… A mi-chemin entre de la magie et du mentalisme.

Durée 50 min

Tarifs 3€ (-18 ans) 6€ (adhérents) 10€ (plein tarif)

La réservation des spectacles se fait directement auprès du CAL 03 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr .

Breuil-le-Vert 60600 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday, April 30 Salle du Grand Air, Breuil-le-Vert

Magic Ages 10 and up

Chiendent Théâtre Company

Discover mathematics as you’d never imagined it: mathematical coincidences, Rubik’s cube combinations, the number Pi… Halfway between magic and mentalism.

Duration: 50 min

Price: 3? (under 18s) 6? (members) 10? (full price)

Shows can be booked directly with CAL: 03 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

L’événement 3 petites fugues mathématiques Breuil-le-Vert a été mis à jour le 2026-03-19 par Oise Tourisme