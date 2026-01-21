3 PETITES FUGUES MATHÉMATIQUES Domfront en Poiraie
jeudi 10 décembre 2026 · Domfront en Poiraie
Informations pratiques
Domfront en Poiraie
3 PETITES FUGUES MATHÉMATIQUES
Place du Champ de Foire Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:30:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
3 Petites Fugues Mathématiques tentent un récit intime et sensible à l’abord des mathématiques. Cette narration se construit entre réel et fiction, entre performance et mentalisme. Nous proposons de partir à la découverte du nombre Pi, de s’aventurer dans les nombres, de s’étourdir des nombreuses combinaisons du Rubik’s cube.
Spectacle recommandé à celles et ceux qui n’aiment pas les maths et aux autres !
Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie. .
Place du Champ de Foire Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66
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English : 3 PETITES FUGUES MATHÉMATIQUES
L’événement 3 PETITES FUGUES MATHÉMATIQUES Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-09-04 par REZZO
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