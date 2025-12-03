3 plumes • Marina Montefusco Théâtre Paris – Villette PARIS

Marcello ne grandit pas tout à fait comme les autres enfants. Dans son monde solitaire et farfelu, il passe des heures à contempler le vol des plumes dans les airs et à empiler méticuleusement des pierres en défiant les lois de l’équilibre. Vraiment bizarre… Pourtant, il est habité par des histoires merveilleuses, et a le pouvoir magique d’insuffler vie et légèreté aux objets qui l’entourent.

Une réflexion toute en subtilité sur la différence, qui nous aide à apprécier les talents insoupçonnés cachés en chacun de nous.

Du jeudi 19 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

payant

De 9 à 14 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/3-plumes/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr