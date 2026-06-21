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3 rivières cup La Chapelle-aux-Filtzméens

3 rivières cup La Chapelle-aux-Filtzméens samedi 5 septembre 2026.

Ville
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Département
Ille-et-Vilaine
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Tarif

La Chapelle-aux-Filtzméens

3 rivières cup

La Chapelle-aux-Filtzméens Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Tournoi de kayak-polo (national régional)
Entrée libre. Snacking sur place.   .

La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 45 28 56 

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English :

L’événement 3 rivières cup La Chapelle-aux-Filtzméens a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel