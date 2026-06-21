La Chapelle-aux-Filtzméens

3 rivières cup

La Chapelle-aux-Filtzméens Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Tournoi de kayak-polo (national régional)

Entrée libre. Snacking sur place. .

La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 45 28 56

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English :

L’événement 3 rivières cup La Chapelle-aux-Filtzméens a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel