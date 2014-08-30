3 Supers lotos à Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie
vendredi 28 août 2026 · Grainville-Langannerie
Informations pratiques
Grainville-Langannerie
3 Supers lotos à Grainville-Langannerie
Salle des fêtes Grainville-Langannerie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
3 Supers lotos à Grainville-Langannerie
3 super lotos à Grainville-Langannerie
L’association Pêche Passion 14 organise trois supers lotos à la salle des fêtes de Grainville-Langannerie:
Vendredi 28 août à 20h30
Samedi 29 août à 20h
Dimanche 30 août à 14h
Au programme 30 tirages par partie et un spécial bons d’achat, avec 5 000 € de bons à gagner sur les trois parties, notamment des bons d’achat Carrefour.
️ Tarifs 3 € le carton, 8 € les 3 cartons, 16 € les 7 cartons.
Planches de 6, 8 et 10 cartons 12 €, 16 € et 20 €.
Restauration sur place.
L’ouverture de la salle se fait 1h30 avant chaque partie.
Réservation au 07 67 04 10 58, de préférence par SMS.
Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis, avec de nombreux lots à gagner ! .
Salle des fêtes Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie +33 7 67 04 10 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 3 Supers lotos à Grainville-Langannerie
3 Super Lotto draws in Grainville-Langannerie
L’événement 3 Supers lotos à Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Grainville-Langannerie (Calvados)
- Vide grenier Grainville-Langannerie 13 septembre 2026