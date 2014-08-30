Informations pratiques

Grainville-Langannerie

3 Supers lotos à Grainville-Langannerie

Salle des fêtes Grainville-Langannerie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

3 Supers lotos à Grainville-Langannerie

3 super lotos à Grainville-Langannerie

L’association Pêche Passion 14 organise trois supers lotos à la salle des fêtes de Grainville-Langannerie:

Vendredi 28 août à 20h30

Samedi 29 août à 20h

Dimanche 30 août à 14h

Au programme 30 tirages par partie et un spécial bons d’achat, avec 5 000 € de bons à gagner sur les trois parties, notamment des bons d’achat Carrefour.

️ Tarifs 3 € le carton, 8 € les 3 cartons, 16 € les 7 cartons.

Planches de 6, 8 et 10 cartons 12 €, 16 € et 20 €.

Restauration sur place.

L’ouverture de la salle se fait 1h30 avant chaque partie.

Réservation au 07 67 04 10 58, de préférence par SMS.

Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis, avec de nombreux lots à gagner ! .

Salle des fêtes Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie +33 7 67 04 10 58

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English : 3 Supers lotos à Grainville-Langannerie

3 Super Lotto draws in Grainville-Langannerie

L’événement 3 Supers lotos à Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Suisse Normande