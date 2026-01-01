3 Supers Lotos Zone de l’Etang Châteauneuf-sur-Charente
3 Supers Lotos Zone de l’Etang Châteauneuf-sur-Charente vendredi 30 janvier 2026.
3 Supers Lotos
Zone de l’Etang Festi Castel Châteauneuf-sur-Charente Charente
Début : 2026-01-30 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
3 SUPERS LOTOS au bénéfice de l’APE de Saint Même les Carrières (financement voyage scolaire)
Formules à 12, 16 et 20 € + Pack Jeux à 7 et 16 €
Plaques personnelles acceptées Tablette interdite
Sans réservation.
Zone de l’Etang Festi Castel Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 38 59 festicastel16@gmail.com
English :
3 SUPERS LOTOS to benefit the APE de Saint Même les Carrières (school trip funding)
Formulas at 12, 16 and 20 ? + Games Pack at 7 and 16 ?
Personal plates accepted Tablets forbidden
No reservation required.
L’événement 3 Supers Lotos Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-12 par Destination Cognac