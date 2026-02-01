3 supers lotos Saint-Georges-du-Bois
3 supers lotos Saint-Georges-du-Bois samedi 28 février 2026.
3 supers lotos
Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
L’APE Les Cèdres organise 3 supers lotos avec plus de 2500€ de lots par loto.
Le 28 février à 14h30, le loto est réservé aux enfants. Les deux autres sont ouverts à tous !
Réservations possibles par téléphone.
Lotos animés par PHIL.
.
Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 42 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The APE Les Cèdres is organizing 3 great bingo events, each with over 2,500? in prizes.
On February 28 at 2:30 p.m., the lotto is reserved for children. The other two are open to all!
Reservations by phone.
Lottos hosted by PHIL.
L’événement 3 supers lotos Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-02-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin