3 supers lotos

Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-03-01

2026-02-28 2026-03-01

L’APE Les Cèdres organise 3 supers lotos avec plus de 2500€ de lots par loto.

Le 28 février à 14h30, le loto est réservé aux enfants. Les deux autres sont ouverts à tous !

Réservations possibles par téléphone.

Lotos animés par PHIL.

Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 42 35

English :

The APE Les Cèdres is organizing 3 great bingo events, each with over 2,500? in prizes.

On February 28 at 2:30 p.m., the lotto is reserved for children. The other two are open to all!

Reservations by phone.

Lottos hosted by PHIL.

