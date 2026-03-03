3 vins et 3 chefs d’œuvre du Musée des Beaux-Arts, La Cité du Vin, Bordeaux

3 vins et 3 chefs d’œuvre du Musée des Beaux-Arts Jeudi 26 mars, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

La Cité du Vin, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (MusBA), vous invite à vivre un afterwork inédit et inspirant. Grâce au prêt exceptionnel de trois œuvres, laissez-vous guider par Catherine HAURIE, sommelière passionnée et Sandra BURATTI-HASAN, directrice adjointe, conservatrice des collections des XVᵉ–XVIIIᵉ siècles au MusBA pour un voyage inédit au cœur de cette sélection d’œuvres.

Trois chefs-d’œuvre, trois époques, trois univers artistiques qui racontent le vin, la vigne et l’art de vivre : peintres liés à la région, scènes évocatrices du monde viticole ou encore natures sereines incarnant une élégance intemporelle.

Au fil de la dégustation, découvrez des accords imaginaires entre vins et art pictural, enrichis par l’éclairage d’un maître de l’art et le savoir-faire d’une sommelière.

Un afterwork où les sens dialoguent, pour une expérience culturelle et gustative hors du commun.

Dégustation de 3 vins.

Animé par : Catherine HAURIE, sommelière à la Cité du Vin & Sandra BURATTI-HASAN, directrice adjointe, conservatrice des collections des XVᵉ–XVIIIᵉ siècles au MusBA

En partenariat avec : Les partenaires viticoles de la Cité du vin & MUSBA – Musée des Beaux-arts de Bordeaux

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

