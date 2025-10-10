3 yogas Sablé-sur-Sarthe
3 yogas
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-10 15:30:00
fin : 2025-10-10 18:30:00
2025-10-10
Après l’après-midi automassage, la mutuel Alptis propose de découvrir gratuitement 3 technique de Yoga.
Du Hatha Yoga avec Anna Geoffroy
Du Fly Yoga avec Bérengère Plat Bodénan
Du Yoga du rire avec Marie Thomas
En collaboration avec Alptis
Sur réservation .
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
After the afternoon of self-massage, the Alptis mutual offers 3 free yoga techniques.
German :
Nach dem Nachmittag mit Selbstmassage bietet die Mutual Alptis die Möglichkeit, kostenlos drei Yogatechniken kennenzulernen.
Italiano :
Dopo il pomeriggio di automassaggio, la mutua Alptis offre 3 tecniche di yoga gratuite.
Espanol :
Tras la tarde de automasaje, la mutua Alptis ofrece 3 técnicas de yoga gratuitas.
