3 yogas Sablé-sur-Sarthe

3 yogas Sablé-sur-Sarthe vendredi 10 octobre 2025.

3 yogas

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 15:30:00

fin : 2025-10-10 18:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Après l’après-midi automassage, la mutuel Alptis propose de découvrir gratuitement 3 technique de Yoga.

Du Hatha Yoga avec Anna Geoffroy

Du Fly Yoga avec Bérengère Plat Bodénan

Du Yoga du rire avec Marie Thomas

En collaboration avec Alptis

Sur réservation .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

After the afternoon of self-massage, the Alptis mutual offers 3 free yoga techniques.

German :

Nach dem Nachmittag mit Selbstmassage bietet die Mutual Alptis die Möglichkeit, kostenlos drei Yogatechniken kennenzulernen.

Italiano :

Dopo il pomeriggio di automassaggio, la mutua Alptis offre 3 tecniche di yoga gratuite.

Espanol :

Tras la tarde de automasaje, la mutua Alptis ofrece 3 técnicas de yoga gratuitas.

