30 ANS À L’UNESCO LE CANAL DU MIDI EN FÊTE À CASTELNAUDARY

Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre de l’anniversaire des 30 ans de l’inscription du canal du Midi à l’UNESCO, Le Boat et Castelnaudary Tourisme ont décidé de s’associer pour l’occasion pour organiser une journée festive dans ce cadre, avec le tourisme fluvial et fluvestre ainsi que l’art de vivre Audois en fil rouge.

Au programme de cette journée

• Un marché de producteurs et artisans locaux ainsi qu’une offre de restauration au square André Corre.

• Un espace restauration sous les platanes bucolique.

• Des expositions sur le canal du Midi fournies par VNF.

• Des animations musicales concert.

• Des prestataires d’activités touristiques (vélos, nouvelles offres bateaux Saint Roch, offre pêche…).

• Une porte ouverte Le Boat, avec visite des bateaux et les nouveaux modèles de la flotte.

• Porte ouverte Linssen.

• Un défi buteur de rugby avec une cible sur plateforme flottante sur le grand bassin, un espace buteur sur le square Corre, celui qui touche la cible gagne plusieurs jours en croisière fluviale offerte par Le Boat.

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Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73 accueil@castelnaudary-tourisme.com

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English :

As part of the 30th anniversary of the Canal du Midi’s UNESCO listing, Le Boat and Castelnaudary Tourisme have decided to join forces to organize a festive day of river tourism and the art of living in the Audois region.

On the program for the day:

? a market featuring local producers and craftsmen, plus food and drink on the square André Corre.

a bucolic dining area under the plane trees .

exhibitions on the Canal du Midi provided by VNF.

musical entertainment concerts.

tourist activity providers (bicycles, new Saint Roch boat offers, fishing offers, etc.).

a Le Boat open house, with a tour of the boats and the new models in the fleet.

linssen open house.

a rugby goalscorer challenge, with a target on a floating platform in the Grand Bassin, and a goalscorer’s area in the Square Corre. Whoever hits the target wins several days’ river cruising offered by Le Boat.

L’événement 30 ANS À L’UNESCO LE CANAL DU MIDI EN FÊTE À CASTELNAUDARY Castelnaudary a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois