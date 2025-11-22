30 ans, ça se fête !! Association Patrimoine Paysan de Montagne Sainte-Croix-aux-Mines

30 ans, ça se fête !! Association Patrimoine Paysan de Montagne

1A rue de la Warthe Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Un anniversaire qui se fête en musique et autour des saveurs du terroir l’APPM vous convie à une soirée conviviale pour célébrer 30 ans d’engagement en Vallée

À l’occasion de son 30ème anniversaire, l’Association Patrimoine Paysan de Montagne organise une soirée festive le vendredi 22 novembre 2024 à la salle des fêtes de Sainte-Croix-aux-Mines.

Au programme un repas fermier préparé exclusivement par les producteurs de la Vallée, suivi d’une animation musicale avec le groupe Orig. Willerthaler.

Les places étant limitées, la réservation est obligatoire via le lien suivant

https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-paysan-de-montagne/evenements/soiree-30-ans-orchestre-et-repas?fbclid=IwY2xjawNDpD1leHRuA2FlbQIxMAABHqjMWCnCHti4eSTq3P5OiDWG7JL95cE8PKYmAg5QZNY5Pn2D5eCpezVutY0q_aem_nIT2PQ997hgBp89VtDHgRg

L’APPM invite chaleureusement le public à venir célébrer cet anniversaire et à partager un moment convivial autour des saveurs du terroir et de la musique traditionnelle. .

1A rue de la Warthe Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est

English :

An anniversary to be celebrated with music and local flavours: the APPM invites you to a convivial evening to celebrate 30 years of commitment to the Vallée

German :

Ein Geburtstag, der mit Musik und regionalen Köstlichkeiten gefeiert wird: Die APPM lädt Sie zu einem geselligen Abend ein, um 30 Jahre Engagement im Tal zu feiern

Italiano :

Un anniversario da festeggiare con musica e sapori locali: l’APPM vi invita a una serata conviviale per celebrare 30 anni di impegno nella Vallée de la Loire

Espanol :

Un aniversario para celebrar con música y sabores locales: la APPM le invita a una velada de convivencia para celebrar 30 años de compromiso con el Valle del Loira

L’événement 30 ans, ça se fête !! Association Patrimoine Paysan de Montagne Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de tourisme du Val d’Argent