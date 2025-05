30 ans d’Africa Bôm Marché africain – Rouen, 24 mai 2025 09:00, Rouen.

Dans le cadre des 30 ans de l’association Trait d’Union, le festival Africa Bôm vous propose un marché africain les 24 et 25 mai !

Invité d’honneur le Sénégal dans le cadre des 30 ans de l’association Trait d’Union

Place de la Pucelle d’Orléans

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : 30 ans d’Africa Bôm Marché africain

As part of the Trait d’Union association’s 30th anniversary celebrations, the Africa Bôm festival features an African market on May 24 and 25!

Guest of honor: Senegal, as part of the 30th anniversary of the Trait d’Union association

German :

Im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Vereins Trait d’Union bietet Ihnen das Festival Africa Bôm am 24. und 25. Mai einen afrikanischen Markt!

Ehrengast: Senegal im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Vereinigung Trait d’Union

Italiano :

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 30° anniversario di Trait d’Union, il festival Africa Bôm vi propone un mercato africano il 24 e 25 maggio!

Ospite d’onore: il Senegal nell’ambito del 30° anniversario dell’associazione Trait d’Union

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario de la asociación Trait d’Union, el festival Africa Bôm le propone un mercado africano los días 24 y 25 de mayo

Invitado de honor: Senegal, en el marco del 30 aniversario de la asociación Trait d’Union

