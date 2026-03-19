30 ans d’amitié entre Plouézec et Ballinamore , cela se fête en musique … salle l’Ostréea Plouézec Samedi 4 avril, 20h30 15€/12€ pour les adhérents

place à la musique irlandaise

Ils nous font l’honneur de revenir pour fêter les 30 ans d’amitié du jumelage Plouézec-Ballinamore

Plouézec va vibrer au son de la musique irlandaise avec la venue d’une délégation de Ballinamore et de ces 4 grands musiciens…

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T23:59:00.000+02:00

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flocon.bazin@gmail.com

salle l’Ostréea Plouézec 22470 Plouézec 22470 Côtes-d’Armor



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