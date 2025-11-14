30 ans d’amour de l’Art, Portes ouvertes d’Anvers aux Abbesses Point -Accueil : Galerie Guillet Arcane 17 Paris

123 artistes dans 75 ateliers

Les ateliers sont situés autour de Montmartre entre les 9e et 18e arrondissements et le proche 17e, l’occasion de (re) découvrir ces quartiers qui ont toujours eu la fibre artistique. La Cité Montmartre Aux Artistes et la Villa des Arts feront partie des lieux exceptionnellement ouverts parmi les nombreux autres ateliers. Anvers Aux Abbesses investit également des espaces collectifs comme la Salle Suzanne Buisson, celui de l’Association Mélane et des galeries.

Diversité et richesse des oeuvres exposées

30 nouveaux artistes rejoindront les Portes Ouvertes cette année. Accueillir de nouveaux talents contribue à la pérennité de l’association et permet d’enrichir la palette artistique. Peinture, dessin, aquarelle, nihonga, gravure, sculpture, céramique, vitrail, livres-objets, art digital, art urbain..l’Art est abstrait ou figuratif, surréaliste ou minimaliste, singulier et autre. Certains artistes exposent dans un même lieu, leurs oeuvres se font alors écho en se complétant.

Deux expositions pour les Émiles durant les Portes Ouvertes

Les Émiles sont de petits formats réalisés par les artistes. La Collection des Émiles regroupe aujourd’hui une trentaine d’oeuvres primées lors des Portes Ouvertes précédentes. Cette collection à pour bur de faire connaître et de promouvoir l’association.

Le Mur des Émiles, composé de plus d’une centaine de petits formats sera présenté à la Galerie Guillet Arcane 17. Ces petits formats sont vendus 100 euros.

Organisée le 3e week-end de novembre, cette initiative locale, lancée, il y a trente ans, par l’Association d’Anvers aux Abbesses, est devenue un rendez-vous attendu par tous les amateurs d’art contemporain dans le quartier mythique de Montmartre.

Du vendredi 14 novembre 2025 au lundi 17 novembre 2025 :

lundi

de 14h00 à 19h00

vendredi

de 18h00 à 21h00

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Point -Accueil : Galerie Guillet Arcane 17 8 avenue Trudaine 75009 Paris