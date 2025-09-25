30 ans de Ciné-Clap Chartres

Du 25 au 27 septembre, Ciné-Clap entend souffler dignement ses 30 bougies et convie tous les passionnés du 7e art à participer à un mini-festival mettant à l’honneur le cinéma dans toute sa diversité.

Ces trois jours sont l’occasion de (re)voir des films d’époques variés (L’argent de poche, Polisse, Les neiges du Kilimanjaro…), d’échanger avec des cinéastes, réalisateurs, acteurs, musiciens… mais aussi de faire ses propres films avec son smartphone ou d’en créer la bande-son, de découvrir des objets uniques de pré-cinéma et de danser. Au programme projection de 9 films, avant-première, soirée musique et cinéma , ateliers, rencontres, expositions, jeux et soirée de clôture. Bar et restauration sur place. Que la fête commence ! .

13 Place de la Porte Saint-Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

From September 25 to 27, Ciné-Clap celebrates its 30th anniversary with a mini-festival of cinema in all its diversity.

German :

Vom 25. bis 27. September will Ciné-Clap sein 30-jähriges Bestehen würdig begehen und lädt alle Liebhaber der siebten Kunst zu einem Minifestival ein, bei dem das Kino in all seiner Vielfalt geehrt wird.

Italiano :

Dal 25 al 27 settembre, Ciné-Clap festeggerà il suo 30° anniversario in grande stile, invitando tutti gli appassionati della settima arte a partecipare a un mini-festival che celebra il cinema in tutta la sua diversità.

Espanol :

Del 25 al 27 de septiembre, Ciné-Clap celebrará por todo lo alto su 30 aniversario invitando a todos los aficionados al séptimo arte a participar en un minifestival que celebrará el cine en toda su diversidad.

