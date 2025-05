30 Ans de Contes BFM de Limoges – Place Aimé Césaire Limoges, 17 mai 2025 10:00, Limoges.

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 20:00:00

2025-05-17

La BFM de Limoges fête les 30 ans des Passeurs d’Histoires ! Une journée riche en émotions avec des contes pour petits et grands, des siestes contées, des balades narratives et l’exposition 30 ans dans la marmite des contes . Venez plonger dans l’univers magique des conteurs, partager des histoires d’ici et d’ailleurs, et célébrer trois décennies de passion et de transmission orale. Un rendez-vous festif à ne pas manquer !

Sur réservation. Détail de la programmation en lien. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

