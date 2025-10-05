30 ans de « La Charraud » Salle polyvalente Felletin
Salle polyvalente Place Monthioux Felletin Creuse
Le groupe folklorique LA CHARRAUD de FELLETIN fête ses 30 ans avec la présence de deux groupes invités: Les Brûles de Chazemais (Allier) et Lou Belladaires (Puy de Dôme) .
Salle polyvalente Place Monthioux Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 85 34 21 lacharraud@gmail.com
